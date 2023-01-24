Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в минувшую пятницу сделали операцию на сердце, сообщили во вторник в медучреждении.

Ранее стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце.

Нурсултан Назарбаев занимал пост главы Казахстана с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года.

Политик избирался на выборах в 1991, 1999, 2005, 2011, 2015 годах.

Возглавлявшему Казахстан около 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года.