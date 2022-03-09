Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл по приглашению турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Анталью для участия в дипломатическом форуме.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана елбасы (лидер нации — ред.) прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме.

Дипломатический форум Антальи — это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом «Перекодирование дипломатии», — написал он.