Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл по приглашению турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Анталью для участия в дипломатическом форуме.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана елбасы (лидер нации — ред.) прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме.
Дипломатический форум Антальи — это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом «Перекодирование дипломатии», — написал он.