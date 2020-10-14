Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии

Навальный также рассказал, что его транспортировка из России в Германию на самолете обошлась в € 79 тыс., ее оплатил предприниматель Борис Зимин.

«Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. В любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин», — написал блогер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.