В инстаграме оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, от его имени появилась запись с оценкой выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщает Голос Америки.

По мнению Навального, Путин «постоянно врёт» и «не говорит ни слова правды».

Оппозиционер в доказательство своего тезиса процитировал две фразы Путина, которые он считает ложью – о себе самом и об основанном им ФБК (признан в России «иностранным агентом», а недавно и запрещённой экстремистской организацией – последнее решение в законную силу пока не вступило). Отвечая на вопросы журналистов, Путин, в частности, сказал, что Навальный «уехал за границу на лечение», чем нарушил правила условного срока, а также что ФБК публиковал рецепты «коктейлей Молотова» (зажигательной смеси). Соратники Навального уже накануне указывали, что оппозиционер не по своей воле выехал в августе 2020 года за границу, а был туда перевезён в состоянии комы после отравления, и что ФБК не публиковал никаких рецептов «коктейлей Молотова» и не призывал к беспорядкам.

Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области – туда его отправил в феврале суд, заменив условный срок по старому уголовному делу на реальный. Правозащитники признали его политзаключённым, а страны Запада призывают его освободить. Его инстаграм продолжает обновляться записями от его имени, хотя и не очень часто.

И Путин, и Байден на пресс-конференциях после встречи в Женеве подтвердили, что обсуждали тему Навального. О подробностях они не сказали.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг сказал, что американская сторона не ставила вопрос о включении Навального в список на обмен заключёнными.

Байден, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что гипотетическая смерть Навального в тюрьме будет иметь для России «катастрофические последствия», в первую очередь, пострадает её позиция на международной арене.