Нацбанк Украины ввел в оборот монету в 10 гривен с изображением Мазепы

Национальный банк Украины (НБУ) в среду ввел в обращение монету достоинством 10 гривен, которая со временем заменит купюры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Это — часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которая продолжается с 2014 года. Его цель — обеспечить на Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства», — говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что новая монета небольшая по размеру и легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. На ней изображен гетман Иван Мазепа, как и на купюре.

При этом, как пишет украинское издание «Страна», среди нумизматов прошли споры. Некоторые считают, что на монете изображен не гетман Иван Мазепа, а автор первой украинской Конституции Пилип Орлик. По мнению художников банкнотно-монетного двора НБУ братьев Харук, еще в 2004 году в пачку с эскизами нового портрета Мазепы попали изображения Пилипа Орлика, а Нацбанк утвердил их, не ознакомившись с рисунками.

Нацбанк планирует пока ввести в обращение около 5 млн таких монет. В Нацбанке отмечают, что специально обменивать банкноты 10 гривен на монеты нет необходимости, купюры останутся в обращении. При этом, постепенно — в результате естественного износа — банкноты заменят монетами. В НБУ отметили, что в результате комплексных изменений номинальный ряд гривны сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет. В декабре 2019 года НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен. С 25 октября 2019 года по решению Нацбанка на Украине в обращение появилась банкнота самого высокого номинала — 1000 гривен.