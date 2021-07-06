Страны-члены НАТО готовы вести диалог с Россией в любое время, но он должен быть серьезным.

Об этом заявил министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает ТАСС.

По ее словам, первым шагом во взаимодействии с Москвой должна стать реалистичная оценка страны.

«Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки», — сказала министр.

В то же время Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Москва «бросает вызов» Западу и зачастую «действует враждебно».

«Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог», — сказала она.