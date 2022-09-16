Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам нужно понимать, что конфликт в Украине продлится еще долго несмотря на то, что несколько городов Харьковской области в последние дни перешли под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал в интервью радиостанции «Би-би-си», передает ТАСС.

«Обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск, но мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго», — отметил он.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что страны НАТО должны продолжать оказывать Киеву «поддержку в усилении ВС» Украины.