НАТО обвинила Россию в наращивании мощи в Черном море

НАТО обвинила Россию в наращивании мощи в Черном море и Крыму, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря», — сказал Столтенберг.

Он заявил, что организация отвечает зеркально: усиливает свое присутствие на суше, на море и в воздухе.

Генсек также заявил, что главы МИД НАТО договорились в дальнейшем укреплять взаимодействие с Грузией и Украиной.