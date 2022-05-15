Cоюзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

В документе так называемой Стратегической концепции излагаются приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена. (Корреспондент.нет)