НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе

НАТО не намерена оказывать Анкаре военную поддержку в случае операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе. Другой военный источник отметил, что альянс считает Турцию «более чем способной самостоятельно противостоять в случае необходимости сирийской армии в Идлибе», однако в НАТО озабочены потенциальными рисками столкновения Турции с союзниками Дамаска — Ираном и Россией.

«Страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля, — подчеркнул он. — НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе». «Гибель турецких военных в Идлибе — это трагический факт, однако это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, это выходит за рамки трактовки Пятой статьи. Это понимает и турецкая сторона, поэтому она не пыталась инициировать консультации в НАТО по этой теме», — пояснил дипломат.

Что касается возможности начала Анкарой военной операции в Идлибе, целью которых может стать попытка остановить наступление сирийской армии и удержать часть сирийской провинции под контролем незаконных вооруженных формирований, то он отметил, что Турция, как член НАТО «пользуется общей политической поддержкой альянса», однако о мерах военной поддержки речь не идет.

«Далеко не все европейские государства НАТО разделяют цели Турции в Сирии, не говоря о ситуации в соседних странах (имеется в виду Ливия, куда Турция также перебрасывает войска в нарушение резолюций СБ ООН — прим. ТАСС). На последней встрече министров обороны НАТО [12-13 февраля] вопрос о военной поддержке [Турции] не поднимался», — добавил он.