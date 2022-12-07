НАТО может передать Украине средства, предназначавшиеся для поддержки сил безопасности Афганистана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников в западных странах.

По информации издания, речь идет о Трастовом фонде для национальной армии Афганистана. Киевские власти обратились с просьбой к руководству альянса перераспределить часть оставшихся в фонде $3,4 млрд.

Уточняется, что средства могут выделить в качестве единовременной помощи. Также деньги могут помочь снизить накал риторики при обсуждении помощи Украине на фоне кризиса в Европе.

Авторы публикации отмечают, что каких-либо серьезных разногласий по поводу передачи денег Украине не возникло.