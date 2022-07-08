ЕС и лидеры НАТО отреагировали на покушение, совершенное против бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает #, об это официальные лица написали на своих страницах в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «предательским нападением»: «Глубоко потрясен известием о предательском нападении на Синдзо Абэ во время его выступления перед избирателями. НАТО рядом с нашим близким партнером — японским народом и премьер-министром Кишидо Фумио».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку Абэ: «Синдзо Абэ, держись. Наши мысли и молитвы для вашей семьи и японского народа».

Президент Совета ЕС Шарль Мишель также потрясен покушением на Абэ. Он назвал Абэ истинным другом Европы: «Шокирован и опечален трусливым нападением на Синдзо Абэ при исполнении им своей обязанности. Он настоящий друг, защитник демократических ценностей. В эти трудные минуты ЕС рядом с японским народом и премьер-министром Кишидо Фумио».

Главы государств и правительств различных стран осудили покушение на Синдзо Абэ.