НАТО и ЕС предложили помощь Турции и Греции

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС и страны-члены НАТО готовы оказать помощь пострадавшим в результате крупного землетрясения в Эгейском море. Об этом он написал в своем Twitter.

Он выразил надежду на то, что поиски выживших в результате ЧП пройдут успешно.

«Землетрясение на Самосе и в Измире бьет нас в самое сердце», — написал Маас.

Кроме того, министр выразил слова благодарности спасательным службам, которые работают на местах происшествия.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле. По последним данным, в результате ЧП в Измире погибли 12 человек, число пострадавших возросло до 420 человек, в Греции погибли 2 школьника. (Газета.Ру)