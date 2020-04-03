НАТО: Двери открыты, но не совсем…

Грузии и Украине вновь пообещали будущее в Североатлантическом блоке НАТО. Вопрос только в том, насколько это искренне. Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая в Брюсселе, рассказала, что члены Альянса продолжат осуществлять усилия, направленные на принятие в блок Украины и Грузии. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран НАТО, которое прошло 2 апреля. Говоря о недавнем принятии в альянс Северной Македонии, Хатчисон отметила, что НАТО проводит политику открытых дверей и это приведет к вступлению в блок Украины и Грузии, а также Боснии и Герцеговины.

«Мы привержены тому, чтобы все эти страны в будущем стали членами НАТО. Мы всех их хотим включить в Альянс», — заявила американский дипломат.

Причем постпред США при НАТО добавила, что эти государства должны одержать верх над российской дезинформацией и насильственным установлением границ внутри этих стран. «Россия должна позволить этим странам осуществлять суверенное управление, иметь свою суверенную территорию, свои границы. Мы же решительно настроены помогать Грузии и Украине противостоять российской агрессии, подмявшей под себя части этих стран. Этих усилий мы ослаблять не собираемся», — заявила она.

Но при этом Хатчисон почему-то ни словом не намекнула на ожидающуюся возможность придания этим двум странам статуса кандидатов на вступление в Альянс.

А ведь и Украина, и Грузия когда-то считали себя уже практически претендентами, и для этого были все основания. Они еще в 2008 году подавали заявки на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. ПДЧ представляет собой программу, в соответствии с которой страна-кандидат должна последовательно готовиться к вступлению в Альянс: оборонные, ресурсные, политические и экономические аспекты деятельности страны постепенно должны быть подогнаны под стандарты НАТО. После чего происходит вступление в блок.

Однако, несмотря на то, что Грузия и Украина активно сотрудничают с Североатлантическим блоком с 90-х годов, НАТО не торопится принимать их в свои ряды. А Тбилиси и Киев очень давно ждут своей очереди. И даже среди немалой части западных политиков и экспертов бытует мнение, что если бы в начале 2008-го на проходившем тогда саммите Альянса в Бухаресте Грузии и Украине презентовали четкий план для поэтапного вступления, не было бы ни войны в августе 2008-го, ни отторжения Крыма и Донбасса в 2014-м. И ведь все им тогда обещали, что это произойдет именно на саммите, вопрос уже считался решенным, как вдруг – ничего.

Путин, очевидно, посчитал это сигналом – мол, его боятся, и теперь у него развязаны руки. И дальнейшие агрессивные действия Москвы только подтвердили эту его самоуверенность.

Что делали и делают лидеры НАТО после 2008-го? Они все так же регулярно заявляют, что Киев и Тбилиси и совершили «значительный прогресс», но странам еще многое предстоит сделать, прежде чем вступить в блок. И сроки их вступления определенно не называют.

При этом, что показательно, принимают в ряды Альянса Северную Македонию. Неужели эта маленькая пост-югославская республика быстрее заслужила то, чего Грузия и Украина добивается 12 лет? А на очереди еще не более развитая Босния и Герцеговина.

То есть, правы прокремлевские эксперты, все эти годы указывающие на страх НАТО перед Кремлем? Мол, с точки зрения военно-стратегических интересов РФ принятие Украины и Грузии в НАТО будет однозначно враждебным шагом, на который Москва может дать ответ. В Альянсе это осознают, и не собираются вступать в конфликт с Россией из-за Украины и Грузии. К сожалению, это похоже на горькую правду.

Видно и дальше высшие функционеры блока будут озвучивать дежурные фразы, чтобы ободрить Киев и Тбилиси. Будут рассказывать им об их стратегической важности для НАТО. Но куда дальше? Не видно никакой продуктивности подобной политики. Одни вопросы без ответов.