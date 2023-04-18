Вторжение российских войск в Украину и длящаяся уже более года война привели к пересмотру стратегии НАТО. В результате Владимир Путин, требовавший отменить все решения о расширении альянса с 1997 г., получил его войска в буквальном смысле на российской границе.

НАТО быстро переходит от стратегии «сдерживания с помощью угрозы ответного удара» к «сдерживанию путем недопущения», говорится в анализе The New York Times (NYT). Ранее альянс исходил из того, что в случае вторжения России в какую-либо из стран альянса ее вооруженные силы будут стараться сдержать войска противника, пока на подмогу не прибудут союзные части, расквартированные в основном в своих странах.

Но после 24 февраля 2022 г. российские войска за несколько дней оккупировали территорию, превышающую по площади некоторые страны Балтии. Теперь они, а также другие государства Восточной Европы требуют обеспечить, чтобы нога русского солдата даже не ступила на их землю, – особенно после зверств, которые путинские подразделения учинили в Буче, Ирпене и Изюме, Мариуполе и Херсоне.