Вторжение российских войск в Украину и длящаяся уже более года война привели к пересмотру стратегии НАТО. В результате Владимир Путин, требовавший отменить все решения о расширении альянса с 1997 г., получил его войска в буквальном смысле на российской границе.
НАТО быстро переходит от стратегии «сдерживания с помощью угрозы ответного удара» к «сдерживанию путем недопущения», говорится в анализе The New York Times (NYT). Ранее альянс исходил из того, что в случае вторжения России в какую-либо из стран альянса ее вооруженные силы будут стараться сдержать войска противника, пока на подмогу не прибудут союзные части, расквартированные в основном в своих странах.
Финляндия, едва успев стать членом НАТО, начала строить стену на границе с Россией (а решение об этом было принято еще прошлой осенью). Стена закроет 200 км на наиболее важных участках 1340-километровой границы. Польша в марте сообщила, что построила уже 107 км заграждений вдоль Калининградской области. В прошлом году Польша отгородилась 140-километровой стеной от Беларуси, которую Путин фактически сделал своим плацдармом для внешней агрессии. Помимо военных целей польская и финская стены должны защитить эти страны от повторения истории с ближневосточными мигрантами, которых белорусские власти пытались вытолкнуть через границу в Польшу в 2021 г.
Переход к стратегии сдерживания путем недопущения означает революцию в практическом смысле, отмечает NYT:
- это больше войск НАТО, размещенных на постоянной основе вдоль российской границы;
- более глубокая интеграция оборонных планов США и их союзников;
- более специфические требования к размещению конкретных сил и вооружений для отражения агрессии;
- наращивание военных расходов.