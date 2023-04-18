Вторжение российских войск в Украину и длящаяся уже более года война привели к пересмотру стратегии НАТО. В результате Владимир Путин, требовавший отменить все решения о расширении альянса с 1997 г., получил его войска в буквальном смысле на российской границе.

НАТО быстро переходит от стратегии «сдерживания с помощью угрозы ответного удара» к «сдерживанию путем недопущения», говорится в анализе The New York Times (NYT). Ранее альянс исходил из того, что в случае вторжения России в какую-либо из стран альянса ее вооруженные силы будут стараться сдержать войска противника, пока на подмогу не прибудут союзные части, расквартированные в основном в своих странах.

Но после 24 февраля 2022 г. российские войска за несколько дней оккупировали территорию, превышающую по площади некоторые страны Балтии. Теперь они, а также другие государства Восточной Европы требуют обеспечить, чтобы нога русского солдата даже не ступила на их землю, – особенно после зверств, которые путинские подразделения учинили в Буче, Ирпене и Изюме, Мариуполе и Херсоне.

Финляндия, едва успев стать членом НАТО, начала строить стену на границе с Россией (а решение об этом было принято еще прошлой осенью). Стена закроет 200 км на наиболее важных участках 1340-километровой границы. Польша в марте сообщила, что построила уже 107 км заграждений вдоль Калининградской области. В прошлом году Польша отгородилась 140-километровой стеной от Беларуси, которую Путин фактически сделал своим плацдармом для внешней агрессии. Помимо военных целей польская и финская стены должны защитить эти страны от повторения истории с ближневосточными мигрантами, которых белорусские власти пытались вытолкнуть через границу в Польшу в 2021 г.

Переход к стратегии сдерживания путем недопущения означает революцию в практическом смысле, отмечает NYT:

  • это больше войск НАТО, размещенных на постоянной основе вдоль российской границы;
  • более глубокая интеграция оборонных планов США и их союзников;
  • более специфические требования к размещению конкретных сил и вооружений для отражения агрессии;
  • наращивание военных расходов.
Цель – не просто лучше подготовиться к столкновению, но сделать войска НАТО более видимыми для России. В этом и заключается ключевой элемент сдерживания. (moscowtimes.ru)
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