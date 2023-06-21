НАТО в эпоху возобновляемых источников энергии не может оставаться альянсом, работающим на ископаемом топливе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Изменение климата имеет значение для нашей безопасности, поэтому оно важно для НАТО, и поэтому мы подняли изменение климата в повестке альянса гораздо выше за последние пару лет. Недостаточно просто рассуждать, что это проблема, мы пытаемся что-то с этим сделать», — сказал Столтенберг в ходе организованной американской НПО «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» трансатлантической конференции на тему «Климат и безопасность».

Генсек перечислил области, в которых НАТО ведет работу в связи с климатическими изменениями.

Во-первых, отметил он, нужно сократить выбросы военной техники. Танки, военные корабли, бомбардировщики наносят ущерб климату, потребляя много ископаемого топлива.

«Поэтому, если мы собираемся достичь глобального чистого нулевого уровня выбросов, нам необходимо также сократить довольно существенные выбросы от военной деятельности и в мирное время», — продолжил Столтенберг.

Он сообщил, что побывал на крупных воздушных учениях НАТО в Германии, где имел место значительный выброс СО2 от самолетов. По мнению Столтенберга, необходимо развивать соответствующие технологии, к тому же у НАТО есть инновационный фонд и центр передового опыта в Канаде по изменению климата. «Теперь союзники начали наращивать усилия, чтобы найти способы сокращения выбросов без снижения эффективности нашего военного потенциала», — объявил глава Североатлантического альянса.

Во-вторых, считает генсек, следует адаптироваться к происходящим климатическим трансформациям, «потому что глобальное потепление изменило нашу среду безопасности». Он привел примеры, когда все большее количество экстремальных погодных условий — наводнений или тепловых кризисов — «затронет все, от униформы до доктрин и снаряжения». Повышение уровня моря, отметил Столтенберг, создаст проблемы для большей части баз ВМС НАТО. Ко всему этому «следует быть готовыми».

И в-третьих, заявил Столтенберг, «нам нужно убедиться, что мы не создаем новых уязвимых мест, потому что мы видели, насколько мы были уязвимы, когда должны были зависеть от российского газа».

«Теперь мы приветствуем переход ЕС от российского газа к другим, более устойчивым источникам энергии и ресурсам, от солнечной энергии к ветру, электричеству и батареям. Единственная проблема заключается в том, что мы, совершая этот переход, который мы все поддерживаем, рискуем создать новые уязвимые места по части редкоземельных минералов из Китая. Таким образом, мы не должны совершать ту же ошибку еще раз, и нам — союзникам, ЕС и НАТО — нужно работать над тем, чтобы увеличить собственное производство редкоземельных минералов, а также искать другие технологии, которые не заставят нас слишком зависеть от китайских редкоземельных полезных ископаемых», — сказал генсек альянса.(interfax.ru)