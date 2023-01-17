24 января будут объявлены номинанты 95-ой церемонии вручения премии «Оскар» Американской Академии искусств.

Голосование по кандидатурам началось 12 января и завершится сегодня, 17 января.

Сама церемония состоится 12 марта и может порадовать азербайджанцев тем, что одна из заветных статуэток может достаться и нам.

Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева — Creators («Созидатели») включен в шорт-лист номинантов на «Оскар».

Картина повествует о жизни и творчестве выдающихся азербайджанских архитекторов — Микаиле Усейнове и Садыхе Дадашеве. Фильм уже удостоен наград на международных кинофестивалях в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, России, ОАЭ, Катаре, Турции, Нидерландах.

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудии «Салнамэ» в 2020 году.

Автор идеи фильма — председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария — народный писатель Натик Расулзаде, оператор-постановщик — Руфат Сулейманов, художник — Лала Гусейнзаде, композитор — Азер Аскеров, продюсер — Назим Гусейнов.

В интервью # Натик Расулзаде отметил, что факт выдвижения картины на премию «Оскар» — уже событие, которому, он как и все, очень рад:

«То, что картина попала в шорт — лист — это уже пропаганда нашего кино на весь мир. Так что, получим Оскар или нет — это уже достижение», — говорит знаменитый писатель.

Произведение Натика Расулзазе, невзирая на читательскую любовь по всему миру, впервые соприкоснется с престижной кинопремией.

«Мы представили историю о великих архитекторах, чьи здания украшают сердце Баку. В тандеме они создали уникальные архитектурные шедевры. К сожалению, Садых Дадашев рано ушел из жизни, ему был всего 41 год. А Микаил Усейнов прожил долгую жизнь и продолжал творить, он был единственный архитектор в СССР, который получил орден Герой социалистического труда. Другого такого нет», — говорит Н.Расулзаде.

Писатель признался, что остался очень доволен результатом: фильм, по его мнению, получился интересным и содержательным.