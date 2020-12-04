Натиг Алиев: «В январе-феврале коронавирус достигнет пика»

«Число случаев заражения коронавирусом достигнет пика в январе-феврале».

Об этом АПА сказал член рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Натиг Алиев.

Он сказал, что сейчас мы также сталкиваемся со случаями появления COVID в результате вмешательства бактериальных инфекций и ослабления иммунной системы: «Поэтому полагаем, что число случаев заражения коронавирусом достигнет пика в этот период. Цифру назвать невозможно. В случае несоблюдения правил карантина эта цифра может увеличиться в 2-3 раза по сравнению с сегодняшней статистикой».

Инфекционист отметил, что и в Азербайджане наблюдаются случаи повторного заражения коронавирусом: «Сегодня это находит подтверждение. Думаю, желательно применить ужесточенный карантинный режим. Это необходимо для удержания динамических показателей».

Н.Алиев добавил, что среди умирающих от коронавируса — люди, страдающие инфарктом миокарда, другими хроническими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой недостаточностью. По его словам, умирают в основном пожилые люди.