«Настоящая война наступит тогда, когда последуют ракетные удары по Еревану и Баку» — российский политолог

Большую войну будет сложно остановить, таким мнением поделился с # российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя последнее обострение в Карабахе и возможное вмешательство ОДКБ в конфликт, как этого желают армяне.

«Главная проблема попыток по привлечению ОДКБ к защите союзнической Армении состоит не в том, что главным узлом противоречий является Карабах, не входящий, как всем известно, в сферу действий этой военно-политической организации. А в том, что по-прежнему нет никакого официального подтверждения факту, кто первым начал обострение на линии соприкосновении войск», — отметил эксперт.

По его словам, если начали армянские вооруженные силы, то получится, что Россия поддержала армянскую провокацию в отношении Азербайджана.

«А это значит, что Турция будет вынуждена уже напрямую поддержать Азербайджан. ОДКБ, видимо, тоже не обладает информацией насчёт авторства первого удара. Поэтому мы будем вынуждены постоянно возвращаться к одному и тому же вопросу, на который должны дать ответ МГ ОБСЕ и теперь уже ООН: кто зачинщик?», — сказал эксперт.

По его словам, в таких условиях, Азербайджан вполне может обратиться в ООН по поводу бездействия МГ ОБСЕ.

«Но если Баку всё-таки будет развивать военные действия в ущерб дипломатическим, то это уже вряд ли позволит ему эффективно апеллировать к международным инстанциям. Да и самой МГ ОБСЕ тогда будет проще «отомстить» Баку, который регулярно выражает недовольство бездействием МГ ОБСЕ», — добавил он.

Говоря о риторике и позиции России по последнему обострению, аналитик сказал, что Россия вновь, как и всегда, выступает за урегулирование карабахского конфликта политическим, дипломатическим путём.

«Но такая позиция будет продолжаться только до определенного времени, а именно, если военные действия будут продолжаться больше недели. В этом случае позиция Москвы может претерпеть изменения, так как для прекращения войны прямо под Россией необходимо будет принимать более чёткие меры. Да и сам Азербайджан в этом случае тоже вряд ли сможет остановить большую региональную войну, которая легко вытечет из карабахской», — сказал он.

Аналитик считает, что настоящая война за Карабах уже не сможет быть локальной, причём с гарантированным для Баку результатом, так как весь мир сошёл с оси стабильности, и сюда стечётся автоматически слишком много внешних проблем, включая фактор терроризма.

«При этом России придётся ещё и изобрести сам формат вмешательства в региональную войну, так как вряд ли дело здесь ограничится миротворческими акциями. Но пока что, как я уже отметил, время для этого не пришло. Все наблюдатели ждут, насколько хватит самих Армении и Азербайджана для продолжения военной вспышки. Настоящая война наступит тогда, когда последуют ракетные удары на всю глубину территорий, вплоть до ударов по Еревану и Баку. Другой важный параметр: реальное уничтожение огромных групп вражеских солдат, что автоматически встряхнёт и всё общество», — резюмировал он.