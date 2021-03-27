Наш соотечественник из США снял новый художественный фильм о Карабахской войне

Наш соотечественник из США Эльмар Байрамов снял художественный фильм Nəfəs («Дыхание»), посвященный людям, оказавшимся в годы первой Карабахской войны в армянском плену, перенесшим тяжелые испытания, но сохранившим волю к победе, сообщает Trend.

Сюжет картины строится вокруг судьбы молодого парня по имени Бахтияр, который живет в одном из сел в окрестностях древнего азербайджанского города Шуша. Во время оккупации города армянскими агрессорами 8 мая 1992 года он попадает в плен. Более года подвергается пыткам и издевательствам, но ему удается бежать. Спустя 28 лет он возвращается на освобожденную армией Азербайджана родную землю, вспоминает пережитое. Дыхание родной земли дает надежду на будущее.

Фильм является совместным производством американских продюсерских компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company, его хронометраж 35-45 минут. В связи с пандемией Эльмар Байрамов руководил съемками фильма из США в онлайн-формате.

Авторы сценария – Ульвия Гейдарова и Эльмар Байрамов, оператор – Руслан Агазаде, композитор – Вугар Джамалзаде, монтажеры – Шахмар Гашимов, Роял Исмайлов, Эльмар Байрамов, второй режиссер – Джабир Гаджиев, продюсеры – Эльчин Агазаде, Вугар Юсифоглу, Рашад Дадашов.

В главной роли снялся Вюсал Гаджи-Гадир, в ролях — заслуженный артист Расим Джафар, Турал Ахмед, Гюнай Ахмед и другие. Фильм будет представлен на международных кинофестивалях.

Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в США, городе Уорминстер штата Пенсильвания. Его картины Let me run, Ladybug и Oops становились лауреатами международных кинофестивалей в разных странах мира.