NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

NASA заявило о приближении к планете «потенциально опасного» астероида 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление космического агентства.

По данным ведомства, размер астероида под названием 163348 (2002 NN4) составляет от 250 до 570 метров. Он пролетит мимо земли на расстоянии 5,1 млн км со скоростью 11,1 км/c.

Ранее астрономы NASA сообщили, что в околоземном пространстве (в пределах 7 млн км от планеты) находятся около 8 тыс. астероидов размером от 140 м. По оценкам агенства, эти небесные тела относятся к категории «потенциально опасных» для планеты.