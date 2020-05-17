NASA представило план по освоению Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своём сайте проект документа с основными правилами и предложениями по освоению Луны. Проект получил название «Соглашение Артемиды» — в честь миссии США на Луну в 2024 году. Помимо охраны мест посадки лунных модулей миссий «Аполлон» ключевое место в документе занимает создание «зон безопасности» — мест, в которых никакие конфликты развивать и поддерживать нельзя.

Согласно сведениям из документа, все государства, ведущие свою деятельность на Луне, обязуются обмениваться данными об этих территориях и «уважать чужие зоны безопасности». «Соглашения Артемиды» гарантируют, что все страны смогут добывать и использовать ресурсы спутника в собственных целях. Кроме того, впервые прописывается принцип «функциональной совместимости» — все страны, отправившие на Луну свои группы, должны придерживаться единого технологического стандарта, который позволит быстрее и лучше осваивать ресурсы Луны и других планет.

Все прибывающие на Луну космические аппараты предлагается регистрировать в целях «упрощения взаимодействия с объектами». Все данные относительно деятельности на Луне страны-участницы должны предоставлять в открытый доступ «во избежание конфликтных ситуаций» и в целях «оповещения о своём присутствии в той или иной зоне Луны». Ни одна страна или ведомство, за исключением NASA, в документе не фигурирует. (life.ru)