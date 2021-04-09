NASA опубликовало первый прогноз погоды с Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало первый прогноз погоды на планете, сообщается на сайте агентства. Он был сделан на основе данных системы MEDA на борту марсохода Perseverance.

Марсоход приземлился на планету 18 февраля. Уже 19 февраля удалось получить первый прогноз. На сайте НАСА он был опубликован 6 апреля.

Отмечается, что в кратере Езеро, где находился марсоход, температура была чуть ниже минус 20 градусов по Цельсию, и в течение получаса она упала до минус 25,6 градусов.

Также удалось измерить давление – на Марсе оно составляет 718 Паскалей. Кроме того, MEDA способна записывать информацию о радиации, скорости и силе ветра, а также относительной влажности. (МК)