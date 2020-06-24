Народ Ливии попросит Египет о помощи

Ливийцы официально попросят Египет вмешаться в ситуацию в Ливии в случае, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем силы захватят город Сирт и провинцию Джуфра и продвинутся дальше на восток, заявил агентству MENA глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акила Салех.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
«Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут «красную линию», о которой говорил президент ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше», — заявил Салех.
Салех отметил, что главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство в том или ином виде. Ранее ливийский парламент обвинял в таком вмешательстве Турцию. «Хватит нам войн… призываем всех остановить кровопролитие», — заявил спикер.(РИА Новости)