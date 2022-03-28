Испанский нападающий «Сельты» Санти Мина может лишиться свободы на срок до 8 лет из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает Diario Sport.

Испанский игрок подозревается в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Судебные заседания в Альмерии по этому делу пройдут 28, 29 и 31 марта.

Прокуратура обвиняет Мину в том, что он зашел в фургон своего друга Давида Голдара, также испанского футболиста, и попытался склонить находившуюся рядом с Голдаром девушку к действиям сексуального характера. Она отказалась. Позже Мина вернулся в фургон и произвел вышеуказанные действия насильно. После этого девушка до сих пор продолжает находиться в депрессии и страдает от хронического посттравматического расстройства.

Прокуратура намерена просить у суда приговорить Мину к 8 годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет и назначить испытательный срок продолжительностью в 10 лет.

В то время Санти Мина был игроком «Валенсии».