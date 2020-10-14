Нанесен ущерб энергетической инфраструктуре — «Азеришыг»

В результате обстрела населенных пунктов Азербайджана вооруженными силами Армении было нанесено до 330 ударов по линиям различной напряженности, более 270 трансформаторов и 1 200 опор пришли в непригодное состояние.

Как сообщили АПА в ОАО «Азеришыг», сотрудники ОАО за короткое время устранили эти аварии.

«Азеришыг» предпринял дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников, работающих на линии фронта. Сотрудники, работающие на особо опасных территориях, обеспечены бронежилетами и шлемами.

«В районы, расположенные на линии фронта, направлены резервные трансформаторы, провода, опоры, запасные части и техника. Здания особого значения были обеспечены генераторами», — сообщили в ОАО.