Налог на воздух

Жители одного южного города, в своей основной массе, героически переносили дискомфорт, связанный с карантином, что был вызван стремительным распространением коварного вируса. Транспарантов со словами благодарности в отношении представителей Штаба Исполнения Шалостей (ШИШ) на балконах пока не вывешивали. Ограничивались ежеминутным обсуждением их блестящей работы в узком, семейном кругу. Слова, использовавшиеся в ходе этих обсуждений, на транспаранты, признаюсь, не вывесишь. Хотя, все течет, все меняется. Глядишь, мы увидим и такое.

И не только в адрес ШИШ. Появились в последнее время и новые фавориты в борьбе за особое место в умах и сердцах южногородцев. Удивительно своевременным оказались результаты целого исследования, а чем еще можно заниматься в пору карантина, представителей Государственного Агентства Постоянного Очковтирательства и Надувательства (ГАПОН). Историки, замечу, зачитав аббревиатуру данного ведомства, были ошеломлены. Но их быстро успокоили. К тому самому попу, этот ГАПОН не имел никакого отношения. Хотя, свое имя южногородские ГАПОН-овцы в новейшую историю родного края вписать уже успели.

В результате их исследований выявилось, что многие несознательные южногородцы позволяли себе многократно отправлять СМС-сообщения с просьбой на выход из дома. Ранее, о том же возмущенно рассуждал местный страж порядка в диалоге с очередным несознательным южногородцем. Гражданин обнаглел настолько, что аж 57 раз позвонил в отделение полиции. Причем, сетовал он на все, что его беспокоило. А беспокоило его абсолютно все. Он посмел даже указать возмущенному стражу порядку, что имеет право звонить любое количество раз на том, «основании», что полиция содержится на налоги южногородцев.

Естественно, такая наглость не могла остаться безнаказанной. Это какой бардак в южном городе случится, если каждый гражданин о своих правах начнет вспоминать! Это какой кошмар будет иметь место, если каждый встречный-поперечный начнет полицию, которая прославилась крайне бережным и деликатным отношением к южногородцам, начнет ее куском хлеба попрекать! Казнить, нельзя помиловать! Теперь вы понимаете, насколько своевременно появились результаты исследования от местного ГАПОНа? Спасибо им, таким чутким к проблемам горожан!

Нет, ну вы только представьте. Сначала люди будут злоупотреблять отправкой СМС-сообщений, отчаянно сигналя о нехватке времени на решение своих проблем, а завтра они заявят, что им просто не хватает воздуха! Разве может не хватать воздуха в маске, в летнюю жару? Что за бред, что за каприз со стороны несознательных граждан?! Нет, нужно уже как-то ударить буквой закона по несанкционированному использованию воздуха в южном городе! Пора уже ввести налог на воздух! ШИШ — вам в помощь! Все замерли в ожидании исполнения очередной шалости со стороны специально для этого созданной структуры.

Вон, уже ГАПОН-овцы требуют сократить количество СМС-сообщений на душу населения. Чем ШИШ хуже? Уверен, что подтянутся и иные ведомства. Например, «Южгорвода». Там давно уже освоили миллиарды, отпущенные на окончательную работу по бесперебойному обеспечению водичкой жителей города. С той лишь поправкой, что деньги были освоены, а с водой все также были проблемы. Что нужно делать в такой ситуации? Правильно, ограничить подачу воды! Чтобы хватало, по чуть-чуть, но всем.

Далее, такой же фокус можно будет провернуть с подачей электричества, газа в квартиры южногордцев. Наконец, свое слово обязательно скажет и «Южгорканализация». Она сочтет, что можно убирать не все, а только часть того, что убирается сейчас. А если будут возмущаться, то введут налог на отходы! Жрать, понимаете, денег у всех хватает и значит, будут средства на поотходный налог. Не знаю, как это поможет сократить число ежедневно заражающихся коварным вирусом, но жизнь отдельных чиновников станет лучше и веселее. И об этом, вполне возможно, напишут на вывешенных на балконах транспарантах благодарные южногородцы.