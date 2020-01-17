Наказание за взятку – увольнение…

В социальных сетях водители часто распространяют видео, на которых видно как сотрудники дорожной полиции требуют у них деньги. Были даже случаи, когда полицейские вымогали деньги у пешеходов. Видео было снято пешеходами и выставлено в сеть. Как правило, после распространения таких материалов в отношении сотрудников проводится небольшое расследование, во всяком случае, так говорится в официальных заявлениях МВД, и их увольняют из правоохранительных органов.

Недавний пример, 14 января 2020 года Министерство внутренних дел сообщило об увольнении сотрудника Полка дорожно-патрульной службы, старшего сержанта полиции Вугара Мехтиева из органов МВД за взятку. Как говорится в сообщении МВД

Приказом министра внутренних дел Азербайджана он потерял работу за поступки, порочащие честь сотрудника ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник дорожной полиции требует у водителей грузовых автомобилей взятку в размере 10 манатов.

Адвокат Джаваншир Сулейманов заявил #, что в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, взяточник независимо от суммы полученной взятки, должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Мы обратились к руководителю пресс- службы МВД Эхсану Захидову, чтобы выяснить был ли привлечен к уголовной ответственности Вугар Мехтиев. «Мне нечего добавить к официальной информации», — заявил Эхсан Захидов.

Мы также обратились в пресс- службу Государственной дорожной полиции.

«Скорее всего, уголовное дело не было возбуждено, потому, что в ролике, распространенном в социальных сетях, Вугар Мехтиев не получал, а требовал деньги», — сообщил «Зеркалу» глава пресс- службы Главного управления Камран Алиев.

«Требование взятки предполагает такую же уголовную ответственность, как и ее получение», — так прокомментировал # высказывания Камрана Алиева адвокат Асабали Мустафаев.

Видимо, руководство МВД в курсе, что увольнение для полицейского более страшное наказание, чем привлечение к уголовной ответственности.