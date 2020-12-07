Нахчыван встретил своих шехидов

7 декабря в Нахчыванском международном аэропорту состоялась церемония встречи шехидов.

Как сообщает сайт оборонного ведомства Азербайджана, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в мероприятии.

В церемонии также приняли участие представители государства и правительства, офицеры представительства аппарата военного атташе Вооруженных сил Турции в Нахчыванской Автономной Республике и члены семей шехидов.

Гробы с телами шехидов — военнослужащих Алиева Ибрагима Мустафа оглу и Мамедова Сахила Расим оглу, обернутые в азербайджанский флаг, были доставлены на место церемонии в сопровождении военных.

Память шехидов была почтена минутой молчания.

Председатель Верховного Меджлиса выразил почтение памяти шехидов.

Солдаты Нахчыванской сводной общевойсковой армии произвели залп в честь шехидов.

Затем были озвучены аяты из Корана, тела были шехидов были отправлены для захоронения в родные села.

Председатель Верховного Меджлиса встретился с членами семей шехидов и выразил им соболезнования.