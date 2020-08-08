Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев

Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает YonHap.

Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой.

«Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь», «Это что, бар?», «Скоро она придет на работу в бикини», — возмутились комментаторы.