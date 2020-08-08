Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев

Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает YonHap.
Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой.
«Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь», «Это что, бар?», «Скоро она придет на работу в бикини», — возмутились комментаторы.
Рю Хочжон, которая в свои 27 лет оказалась самым молодым депутатом Национального собрания, объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.
«На каждой сессии большинство депутатов — а это мужчины среднего возраста — одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию», — пояснила она.
В Партии справедливости, в которой состоит Рю Хочжон, выразили сожаление по поводу того, что женщину-политика оценивают не по результатам работы, а по внешнему виду.
За Рю Хочжон вступилась и депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая отметила, что коллега смогла разрушить чрезмерно авторитарную и торжественную атмосферу парламента (ria.ru)