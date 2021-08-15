Движение «Талибан» подняло свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство. (Газета.Ру)