Начинается визит делегации Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Боснию и Герцеговину.

Об этом сообщает # со ссылкой на СМИ Боснии и Герцеговины.

Сегодня в столице Сараево намечена встреча М.Джаббарова с премьер-министром этой страны Фадилем Новаличем.

В состав делегации также входит вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

На приеме в резиденции правительства также примет участие посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.