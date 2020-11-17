Начато строительство автодороги в Шушу

«Мы уже начали созидательную работу. Через 8 дней после победы, через 6 дней после капитуляции Армении здесь, в поселке Алыханлы начато строительство автодороги в Шушу».

Как передает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе ознакомления с проектом строительства дороги из Физули в Шушу.

Глава государства отметил, что эта дорога будет очень удобной, широкой: «Эта дорога позволит легко добраться до Шуши. Вторая Карабахская война – это наша славная победа. Оккупированные земли полностью освобождены. В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный врагом. Все пострадавшие при поддержке государства вернутся на свои исконные земли. Мы будем осуществлять работу в соответствии с планом. В первую очередь будет подсчитан ущерб, проведен точный учет, затем будут проведены восстановительные и строительные работы».