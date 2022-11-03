«Генеральные планы городов Агдам и Физули готовы, завершается подготовка генеральных планов Гадрута, Суговушана, Талыша и Туга».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на организованной Партией Ени Азербайджан и Центром анализа экономических реформ и коммуникации конференции на тему «Модель постконфликтного строительства под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева», посвященной второй годовщине Победы — Дню Победы, сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов отметил, что на освобожденных территориях от разрыва мин погибли и получили ранения более 260 человек: «Сегодня на освобожденных территориях строятся 9 магистральных автомобильных дорог, 2 железные дороги. В ближайшее время в комплексе Имарет начнутся восстановительные работы, в том числе начато проектирование Агдамского и Физулинского лесопарков».

Он подчеркнул, что в скором времени начнется строительство центральных больниц в Агдаме и Физули.