Начался визит Джейхуна Байрамова в Турцию

Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Как сообщает Report, в рамках визита министр встретился в Анкаре с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным темам текущей программы деятельности Тюркского совета, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоится пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

| 2021-02-23T17:57:24+04:00 23 февраля 2021, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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