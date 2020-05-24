Начался судебный процесс против Биньямина Нетаньяху

В окружном суде Иерусалима в воскресенье, 24 мая, начался громкий процесс по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

В зал заседаний Нетаньяху пришел в защитной маске в сопровождении телохранителей. Тем временем сотни людей вышли на улицы Иерусалима, чтобы принять участие в протестах против политика и акциях в его поддержку.

На скамье подсудимых глава правительства Израиля оказался из-за обвинений в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Сам политик заявил в суде, что полиция и прокуратура «сфабриковали» эти обвинения против него. При этом он потребовал вести прямую трансляцию судебного заседания.

Дело Нетаньяху рассматривают три судьи окружного суда Иерусалима. Председательствующая судья Ривка Фельдман-Фридман уже имеет опыт громких антикоррупционных разбирательств. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор в отношении одного из предшественников Нетаньяху на посту главы правительства Израиля — Эхуда Ольмерта.

Ожидается, что в ходе процесса по делу Биньямина Нетаньяху будут допрошены около 300 свидетелей. (DW)