Начался прием электронных заявлений в специальные учебные заведения

С 12 мая начинается прием электронных заявлений в специальные учебные заведения Министерства обороны Азербайджана, готовящие военнослужащих.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, на первом этапе приема, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра (dim.gov.az) с 12 мая по 5 июня и подтвердить свои электронные заявления.

Граждан, подтвердивших свои электронные заявления, просим выслать имя, фамилию и отчество, дату и номер заявления, адрес фактического проживания и 2 постоянно действующих телефонных номера для поддержания связи на соответствующие электронные почты [email protected] и [email protected]

Дополнительная информация о приеме будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства обороны.

| 2020-05-12T13:19:04+00:00 12 мая 2020, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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