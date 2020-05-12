Начался прием электронных заявлений в специальные учебные заведения

С 12 мая начинается прием электронных заявлений в специальные учебные заведения Министерства обороны Азербайджана, готовящие военнослужащих.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, на первом этапе приема, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра (dim.gov.az) с 12 мая по 5 июня и подтвердить свои электронные заявления.

Граждан, подтвердивших свои электронные заявления, просим выслать имя, фамилию и отчество, дату и номер заявления, адрес фактического проживания и 2 постоянно действующих телефонных номера для поддержания связи на соответствующие электронные почты [email protected] и [email protected]

Дополнительная информация о приеме будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства обороны.