Начальник генштаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Те, кто направил мне этот документ, говорят, что он настоящий, утверждает Цаплиенко.

«Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали», – говорится в его сообщении.

Отмечается, что Гулевич подал в отставку в связи с невозможностью выполнения задания руководства относительно формирований ударных групп.

Однако, министерство обороны Беларуси информацию опровергает.