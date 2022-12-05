Baku City Circuit (ВСС) начала регистрацию волонтеров на следующий Гран-при Азербайджана Formula 1, который пройдет 28-30 апреля 2023 года, сообщает #.

Всего к организации Гран-при Азербайджана, который пройдет в седьмой раз, планируется привлечь 1500 волонтеров.

Для участия в волонтерской программе, включающей ряд нововведений, желательно знание иностранных языков. В связи с большим количеством претендентов приоритет будет отдан лучшим кандидатам в процессе отбора. Каждый участник, успешно прошедший этап собеседования, будет назначен в отдел кадров, рабочей силы, медиа-операций, обслуживания аудитории, городских операций, офисных операций, операций в аэропортах и ​​​​других направлениях.

В связи с объявлением волонтерской программы Гран-при Азербайджана 2023 года, представитель Baku City Circuit Ирана Ахмедова сказала, что ежегодно Бакинская городская кольцевая академия не только готовит волонтеров к соревнованиям на высоком уровне, но также уделяет внимание их профессиональному развитию. Так, для их личностного и профессионального развития будут проводиться тренинги по разным направлениям, семинары на разные темы, организуются дискуссионные клубы. Здесь они смогут принять участие в тренингах по различным направлениям, получить новые знания и обменяться идеями. Также планируется организация различных мероприятий с целью повышения командного духа волонтеров и развития умения работать с командой. Такие мероприятия, в свою очередь, помогут им завести новых друзей, повысить коммуникабельность. Одним словом, развитие у волонтеров навыков работы в различных сферах и получение удовольствия от выполняемой ими работы имеет для ВСС особое значение.

Отметим, кандидатам должно быть не менее 16 лет. Желательно, чтобы они знали английский язык на хорошем уровне. Также при отборе участников особое внимание будет уделено их высокой мотивации.

Любой, кто соответствует вышеуказанным требованиям, может зарегистрироваться в качестве волонтера, перейдя по ссылке

http://volunteers.bakucitycircuit.com.

Для получения дополнительной информации о программе можно связаться по телефону: +994 12 404 13 83.

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