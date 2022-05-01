Только что началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в убежище предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Началась эвакуация гражданских из «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода».

Как сообщает Reuters, в ООН подтвердили эвакуацию из Мариуполя. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, говорится в сообщении Красного Креста. (unian.net)