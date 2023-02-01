Операционная компания Baku City Circuit — организатор Гран-при Азербайджана Формулы-1 провела семинар для представителей СМИ.

Сегодня же началась аккредитация для журналистов, и тренинг был приурочен к этому событию, сообщает #.

Сезон стартует 5 марта в Бахрейне, а завершится 26 ноября в Абу-Даби. В нынешнем году болиды Формулы-1 впервые за много лет должны появиться в Лас-Вегасе, здесь заезды пройдут 18 ноября.

Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.

На данный момент нет конкретной информации относительно того, останется ли Формула -1 в Азербайджане по истечении контракта в 2024 году, однако по словам представителей компании, переговоры ведутся в успешном ключе.

Тураб Теймуров также отметил, что продажа билетов на предстоящий Гран-при Азербайджана идет очень хорошо и на данный момент билеты проданы фанатам Ф-1 из 90 стран мира. Больше всего билеты покупают фанаты автоспорта из Турции, Великобритании и России.

На следующей неделе станет известно, состоятся ли в этом году в рамках Гран-При Азербайджана концерты мировых звезд.

С процессом приема заявок на аккредитацию для местных СМИ журналистов ознакомила Эсмира Мамедова.

Прием заявок стартует 1 февраля и завершится 10 марта.

Журналисты, желающие пройти регистрацию, должны заполнить соответствующую форму на сайте Baku City Circuit и загрузить необходимые документы, после чего подать онлайн-заявку.

Представители СМИ, которые будут участвовать на гонках Формулы-1, утверждаются и допускаются к соревнованиям в соответствии с требованиями, показателями и соответствующими правилами FIA и FOM.