На заводе БелАЗ проходит акция протеста

Мэр белорусского Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода БелАЗ, в четверг утром устроившим несанкционированную акцию протеста, вывести из города спецподразделения, а также обещал присутствовать на вечерней акции протеста, передает Sputnik Беларусь.

Агентство отмечает, что сотрудники БелАЗ в ходе акции передали мэру города свои требования, основными их них являются проведение новых выборов и вывод подразделений ОМОНа из Жодино. Люди жалуются, что в сложившихся обстоятельствах не могут спокойно пройти по городу вечером.

Глава местного исполкома заверил, что спецподразделения покинут город «через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий».

Горожане, которые встретили мэра на проходной, также призвали его присоединиться к вечерней акции протеста.

По информации агентства, Заблоцкий согласился прийти, но предупредил, что может немного опоздать. Затем глава города уехал, а собравшиеся провожали его криками «Мэр с народом!»

Ранее радио Sputnik сообщило, что сотрудники БелАЗа потребовали всеобщей забастовки.