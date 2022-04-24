Прямо сейчас на Запорожском направлении происходят «новые Бучи», зверства россиян фиксируют сразу в трех местах.

Это будет продолжаться до тех пор, пока у нашей страны не будет достаточно оружия для отвоевания захваченных территории, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

«Мы объясняем, что каждый день, когда вы не даете оружие, каждый день, пока они на нашей земле, это новая-новая Буча», – сказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты продолжают убивать и насиловать мирных граждан, потому что «по-другому они не умеют».