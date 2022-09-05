В районе Мьютини-Бэй на западе США, недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон) упал в Тихий океан гидросамолет, в котором находились 10 человек.

Об этом заявила Береговая охрана США.

«Служба занимается поиском 10 человек (девять взрослых и один ребенок)», — говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что речь идет о восьми взрослых и одном несовершеннолетнем.

При этом береговая охрана уже заявила об обнаружении тела одного погибшего в районе падения летательного аппарата. Остальные пассажиры самолета считаются пропавшими. Других подробностей не приводится.