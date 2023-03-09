В ночь на 9 марта у КПП Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась многокилометровая пробка из машин, направляющихся в сторону России. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка составляла около 7 км.

Ночью в очереди стояли сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами, пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев. По данным телеграм-канала Mash, застрявшие в пробке люди даже начали продавать места в очереди поближе к границе.

Телеграм-каналы Shot, Brief и Mash связывали пробку с протестами в Тбилиси против законопроекта об «иностранных агентах». Однако, как сообщил RTVI местный житель, пробки в Верхнем Ларсе часто возникают из-за нестабильной работы пропускного пункта.

Одной из причин затора в среду, 8 марта, стало то, что КПП не работал с 6 утра 5 марта из-за плохой погоды и угрозы схода лавин, уточнил Mash. За это время на границе скопилось большое количество транспортных средств, в том числе грузовиков, которые требуют длительного осмотра.

8 марта МЧС по Северной Осетии сообщило об открытии движения легковых машин через Верхний Ларс в обоих направлениях. Это произошло после расчистки дорожного полотна. По данным Северо-Кавказского таможнного управления, по состоянию на 9 марта въезда в Россию ожидают более 300 грузовиков, а очереди из легковых машин нет.

Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта после того, как парламент страны принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». К вечеру 8 марта более 10 тыс. протестующих окружили здание парламента, после чего спецназ устроил разгон людей с использованием водометов и слезоточивого газа.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта», «Сила народа» и парламентское большинство объявили об отзыве законопроекта, поскольку он вызвал «разногласия в обществе». В совместном обращении говорилось, что «на законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона»», а его принятие в первом чтении «было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса».

После объявления 21 сентября 2022 года мобилизации в России сотни тысяч россиян поспешили выехать за границу. Одной из немногих стран для выезда через сухопутную границу стала Грузия. По словам президента республики Саломе Зурабишвили, по состоянию на ноябрь 2022 года в Грузию въехали более 700 тыс. россиян, из которых 100 тыс. остались в стране. (moscowtimes.ru)