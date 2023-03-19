На парламентских выборах в Казахстане лидирует крупнейшая в стране партия «AMANAT», которая поддерживает президента Касыма-Жомарта Токаева.

Согласно экзитполу Института евразийской интеграции, она набирает более 53% голосов. В парламент проходят ещё пять партий, которые борются друг с другом, но, как правило, не критикуют Токаева. Результаты подсчёта голосов станут известны позднее.

Явка на выборах составила около 54%. В крупнейшем городе страны Алматы при этом на участки пришла только четверть избирателей.

Партия «AMANAT» ранее называлась «Нур Отан», она была основана первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поддерживала его политику, а затем политику его преемника Токаева. После массовых протестов и беспорядков января прошлого года, когда в стране произошёл ряд реформ, а Назарбаев во многом потерял политическое влияние, партия была переименована в «AMANAT», а Токаев вышел из неё, чтобы формально дистанцироваться от всех политических сил. Партия, однако, по-прежнему является пропрезидентской силой.

Голосование в Казахстане проходит вслед за июньским референдумом по поправкам к Конституции, а также выборами президента, на которых Касым-Жомарт Токаев переизбрался на новый семилетний срок. Это первые с 2004 года выборы в парламент с участием беспартийных кандидатов. 29 из 98 мест займут кандидаты-одномандатники, 69 будут избраны по партийным спискам. (svoboda.org)