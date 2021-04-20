На выборах в бундестаг Германии консерваторов будет возглавлять Армин Лашет

Большинство членов федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовало за то, чтобы кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС стал председатель этой партии, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет. Поздно вечером в понедельник, 19 апреля, его кандидатуру поддержал 31 участник тайного онлайн-голосования (77,5 процента).

Девять голосов (22,5 процента) было отдано за соперника Лашета, баварского премьера и главу Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера. Шесть человек воздержались.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок. (DW)