В ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию и подходы Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте соглашения с Арменией.

Как сообщает #, об этом говорится в распространенной МИД Азербайджана информации о встрече Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечалось, что отмечены попытки воспрепятствовать мирному процессу и ряд провокационных шагов с армянской стороны. Для успеха мирного процесса было заявлено, что важно не предпринимать этих шагов, вывести вооруженные силы Армении, которые еще не полностью выведены с территорий Азербайджана, уважать территориальную целостность и суверенитет как в слово и дело.