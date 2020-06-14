На востоке Турции произошло землетрясение

В провинции Бингёль на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному (18:24 по бакинскому) времени.

Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова.

Толчки ощущались в прилегающих районах.

Как сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, в район ЧС направлены команды спасателей. «Власти внимательно отслеживают ситуацию», — сообщил он.

По словам губернатора провинции Бингёль Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта.