На востоке Турции произошло землетрясение

В провинции Малатья на востоке Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 11.27 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в районе Пютюрге.​​​​​​​

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,94 км.

Губернатор Малатьи Айдын Баруш сообщил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Разрушительное землетрясение 30 октября произошло на западе Турции. ​​​​​​​Подземные толчки магнитудой 6,7 привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, погибли более ста человек.